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Müteahhitlerden işsiz kalanlara destek

Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı (BAİMDER)Bülent Türkbeyi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte korona virüsü nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucu işsiz kalan kişilere nakdi yardım yaparak bir nebzede olsa destek olacaklarını ifade etti.

24.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:21
Müteahhitlerden işsiz kalanlara destek
Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı (BAİMDER)Bülent Türkbeyi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte korona virüsü nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucu işsiz kalan kişilere nakdi yardım yaparak bir nebzede olsa destek olacaklarını ifade etti.

"El ele verdik"

Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Türkbeyi, ekonomik sıkıntıların 2019 yılından beri sürdüğünü belirterek, "2019 yılından beri bütün iş dünyası gibi bizim gibi orta ölçekli işletmelerde banka kredileri ayakta durmaya çalışıyor. 2020 yılı içerisinde de ekonomik sıkıntılar devam ederken korona virüsünün çıkmasıyla işten çıkartmaların oluştuğu ülkemizde bizde dernek olarak zaruri işten çıkan kardeşlerimize yardım etmek için el ele verdik" dedi.

"80-100 kişiye destek olacağız"

Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülent Türkbeyi konuyla ilgili şunları söyledi: "2019 yılından beri bütün iş dünyası bizim gibi orta ölçekli işletmeler zor durumda. Kredilerle ayakta duruyoruz. Ama bu zaman gördük ki bizden daha zor durumda olan arkadaşlarımız var. Türk'ün töresi ve inancı gereği olan olmayana versin mantığıyla bir nebze faydamız olur diye 10-15 arkadaşlarımızla Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Mahallesi muhtarlığı nezaretinde 80-100 arası öncelikle işinden ayrılmış işten atılmış arkadaşlarımızı gözeterek dediğim gibi öncelikli kişilere nakdi yardım yapacağız. Bunun reklamla alakası yoktur. İşlerimizin rahatladığı sürece bunun gibi çalışmalarımız devam edecektir." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Güncel

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