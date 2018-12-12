Müteahhitlerin Gözü Koruma Altında

Marmara Göz Hastanesi Müdürü Emel Çiçek Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak'ı makamında ziyaret edip hastane hakkında bilgiler verdi.Göz sağlığında teknolojinin geldiği noktayı dinleyen Başkan Murat Bayrak ülkede ki gelişimin her alanda hissedildiğini söyledi.

Sakarya Müteahhitler Birliği'ne üye müteahhitler ile Marmara Göz arasında geniş kapsamlı bir protokol imzalandı. Hastane Müdürü Emel Küçük müteahhitlere özel protokolün taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu. Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak "Birliğimize üye meslektaşlarımıza ayrıcalıklar sunmaya devam ediyoruz. Eğitimde sağlıkta ve daha birçok alanda birlik üyesi arkadaşlarımızın yararına anlaşmalarımız var. Şartları sonuna kadar zorlayıp üyelerimizin konforu için kullanmaya devam ediyoruz. Şehrimizin köklü sağlık kuruluşlarından birisiyle daha protokol imzaladık. İnşallah taraflara hayırlı olacak" dedi