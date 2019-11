Müteşekkir: Devonte Graham

Devonte Graham geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giymiş ve toplam 217 sayı üretmişti. Bu sezon ise 217 sayıyı geçmesi için yalnızca 12 maç yeterli oldu. NBA’de sezonun göz kamaştıran performanslarından bazılarına imza atan Graham, geçtiğimiz günlerde New York Knicks potasına 29 sayı bıraktığı maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj verdi. ABD’li forvet, “Söyleyeceklerim biraz klasik gelebilir ama gerçekten bu başarımı anneme borçluyum, gerçekten. Göğsümdeki dövmede de yazdığı gibi ona müteşekkirim.” demecini vermişti. Peki, bu demecin ardında neler gizli?





Sürpriz





3 Aralık 1994. Dewanna King, annesi Doris’le birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkıyor. Zira 14 yaşındaki Dewanna uzun bir süredir karnındaki ağrıdan dolayı şikâyetçi. Ayrıca son üç buçuk ayda aldığı sekiz buçuk kilo olması gerekenden çok daha fazla görünür hâle gelmiş durumda. Genç kız, North Carolina’daki evlerinden çıktıklarında annesine, “Sanırım bu bir gaz birikmesi. Veya geçtiğimiz ay yediğim altı pastanın sonucu olabilir.” diyor.



İkili hastaneye geldikten birkaç dakika sonra doktor kontrolüne giriyorlar. Otuz dakikalık muayenenin ardından Dewanna, küfrediyor. Doktorun yanlış bir sonuca vardığını ve başka bir hastaneye gitmek istediğini söylüyor. Ancak annesi durumu doğal karşıladığını ve artık yeni bir hayata hazır olmaları gerektiğini belirtiyor. Çünkü 14 yaşındaki Dewanna King, yedi aylık hamile…



22 Şubat 1995. Kız kardeşi Mashonda’yla birlikte okuldan çıkan Dewanna, kendilerini bekleyen annelerinin yanına gidiyorlar. Ancak karnında aniden bir sancı hissediyor. Doris, kızını arabalarına bindirip hastaneye doğru gidiyor. Ve hastanede 14 yaşındaki Dewanna’nın erkek çocuğu dünyaya geliyor.





Zorlu sınav





Kocasıyla boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapan ancak kendisini aldattığı gerekçesiyle ondan da boşanan Doris King Graham, on dört yaşında çocuk doğuran Dewanna King ve adı uyuşturucu satıcılığıyla anılan Mashonda King, 1995’te cinayet oranlarının en yüksek olduğu şehirlerden North Carolina’da yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bütün bu zorluklar içinde dünyaya gelen Devonte Graham ise, annesinin deyimiyle, sürekli olarak bez masrafı çıkarıyor.



Dewanna, oğlu dört yaşına geldiğinde liseden mezun oldu. Ardından Shaw Üniversitesi’ne başladı. Üniversitenin mezuniyet töreninde diplomasını alırken Devonte onun elini tutuyordu. Dewanna iyi bir dereceyle okulunu bitirmişti ancak iş bulmakta zorlanıyordu. Ayrıca oğlu büyüdükçe ailenin masrafları da büyümeye başlamıştı. Bu nedenle bir işte sabah vardiyası başka bir işte ise gece vardiyasında çalışıyordu.





Tek kurtuluş: Basketbol





Devonte on yaşındayken annesinin yaşadığı zorlukları yeni yeni anlıyordu. Bu nedenle etrafındaki uyuşturucu satıcılarından ve silahlı çatışmalardan uzak kalmaya kararlıydı. 2018 NBA Draft’ından önce yerel bir gazeteye, “Neredeyse her gece silah sesleri duyardık. Oturduğumuz yerde uyuşturucu ve silah ticareti yaygındı. Çok fazla paramız olmadığı için iyi bir semte taşınamıyorduk ancak annemle olan bağımız bizi güçlü kılıyordu. Onun yaşadığı zorlukları tahmin edebiliyordum bu nedenle bir an önce doğru dürüst para kazanmam gerekiyordu. Ayrıca pislikten uzak kalmalıydım. Sanırım kurtuluşumuzun basketbol olduğunu o zaman anladım.” demecini vermişti.



Basketbolla on yaşındayken parkta haşır neşir olan Devonte, üç yıl sonra tecrübeli AAU (Lise basketbolu) koçu Clarance Coleman’ın ücretsiz yaz kampına katılmaya karar vermişti. Raleigh Lisesi’ne koçluk yapan Coleman, o yaz kampında yetenekli bir şutör guard ve bir pivot keşfetmek istiyordu. Coleman, dört günlük kamp sona erdiğinde bir yıldız keşfettiğini hissediyordu: Devonte Graham.



Coleman, Graham hakkında “Daha önceden John Wall’a koçluk yapmıştım. Wall hızlı, zeki, çevik ve disiplinli bir gençti. Ama onunla çalıştığımda yaşı 16’yı geçmişti. Yani belirli bir tecrübeye sahipti. Devonte Graham ise tıpkı Wall gibiydi ayrıca ondan çok daha iyi şut atabiliyordu. Ve henüz 13 yaşındaydı. Devonte’yi takımıma dâhil etmek için ailesiyle görüşmek istedim. Kampa Dewanna King adında birisiyle gelmişti. Dewanna’yı onun kuzeni veya ablası sanmıştım. Ancak annesi olduğunu öğrendiğimde şaşırmıştım. Bu çocuğun hikâyesi tıpkı oyunu gibi etkileyici.” diyor.



Beş yıl boyunca AAU’da forma giyen Graham, 2014 yılına girilirken NCAA için Kansas Üniversitesi’ni seçti. Orada dört yılda oynadığı 142 maçta 12,3 sayı, 3,1 ribaund ve 4,5 asist ortalamalarını yakaladı. Üç sayılık isabet yüzdesinde %40,9 ortalamayı yakalayarak mezun olurken bu alanda ülkenin en iyi otuz oyuncusundan birisi olmuştu.



Devonte, son yılında kendi bölgelerinde kazandığı MVP ödülünün ardından, “Bu yaz NBA Draftı’na katılacağım. Artık benim için zorlu ama eğlenceli bir sınav başlıyor. Ayrıca son senemde MVP oldum. İnsanların övgüsünü kazandım ancak gelişmem gereken birçok nokta olduğunu biliyorum. Eğer bütün bu açıklamaları sizlerin önünde yapabiliyorsam daha doğrusu basketbol oynayabiliyorsam bunda annemin payı çok büyük. Biliyorum bu klişe bir söz ancak sizi on dört yaşında dünyaya getiren yani kendi hayatının başlarında olan bir kadının başka bir hayatı dünyaya getirdiğini ve ona baktığını düşünebiliyor musunuz? Anneme sonsuza dek müteşekkir olacağım.” ifadelerini kullanıyordu.





Rakamlar





Başarıya giden çoğu hikâyede olduğu gibi Devonte’nin hikâyesinde de zorluklar var. Elbette o en üst seviyelere çıkmış durumda değil ancak 2018 Draftı’nda 34. sıradan seçilen Graham, bu sezon sergilediği performansla basamakları birer birer aşıyor. Peki, işin rakamlarla dolu olan kısmında neler oluyor?











Maç

13





Sayı

245





Ribaund

56





Asist

96





İsabetli şut yüzdesi

%41





İsabetli üçlük yüzdesi

%41,4





Topla buluşur buluşmaz attığı şutların yüzdesi

%42,9





İzolasyon oyunlarından pozisyon başına ürettiği sayı

0,9





Doğru şut kulanım yüzdesi

%58,5





Savunduğu oyuncuların şut yüzdesi

%42,5











Devonte Graham hücumda menzil tanımadan şut atabilen, hızı ve koordineli atletizmiyle potaya penetre edebilen, sorumluluk almaktan kaçınmayan; savunmada ise bire birde agresif kalabilen bir oyuncu. Ayrıca vasat Charlotte Hornets kadrosunun en değerli isimlerinden birisi.



Graham, hayat hikâyesiyle dikkatleri çeken bir isim. NBA’deki hikâyesi ise henüz ilk sayfalarını geride bırakmak üzere. Ancak her ikisi için de daima müteşekkir olacağı kişiyi tahmin etmek zor değil.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

Kaynak: EuroSport.com