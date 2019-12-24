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Mütevelli Heyetinde yer alacak muhtarlar seçimle belirlendi

Malatya Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2020 yılı Mütevelli Heyetinde yer alacak 2 muhtar, yapılan seçimle belirlendi.

24.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:16 Mütevelli Heyetinde yer alacak muhtarlar seçimle belirlendi
Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2020 yılı Mütevelli Heyetinde yer alacak 2 muhtar, yapılan seçimle belirlendi.

Malatya Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen mütevelli heyeti seçimine kent genelinden yaklaşık 150 mahalle muhtarı katıldı. Malatya'da faaliyet gösteren muhtar derneklerinin yöneticilerinin de yer aldığı seçim sonucunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Gönültaş 1 yıl boyunca görev alacak.

SYD Vakıflarının yönetim ve temsile yetkili karar organı olan Mütevelli Heyetinde Mülki idare amiri olan il valisi vakfın tabi başkanı oluyor. Heyette Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsünün yanı sıra 2 muhtar üye, 2 sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve 2 hayırsever vatandaş bulunuyor.

Oluşturulan Mütevelli heyeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yardım ve desteğe ihtiyaç duyan başta olmak üzere bazı konularda yapılacak olan yardımların niteliği ve miktarını belirliyor. - MALATYA

Malatya Valiliği, Ali Yiğit, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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