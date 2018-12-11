11 Aralık 2018 Salı 13:39



11 Aralık 2018 Salı 13:39

Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mütevelli heyetine muhtar üye seçimi yapıldı.Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarları Derneğince, dernek binasında gerçekleştirilen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Çiftlikköy Muhtarı Gültekin Erdemir'in divan başkanlığında yapılan seçimde, mahalleler adına Yıldırım Mahallesi Muhtarı Hasan Kamacı, köyler adına da Ceylanköy Muhtarı Hasan Akarsu mütevelli heyetine seçildi.Dernek Başkanı Nuri Yavuz İşçioğlu, seçimin ardından mütevelli heyetine seçilen muhtarlara teşekkür etti.Görevlerinde başarılar dileyen İşçioğlu, muhtarların her zaman sorumluluğunu bilerek hizmet ettiğini kaydetti.