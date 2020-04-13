Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu'

Eskişehir'de emekli öğretmen Ali Aksoy, evde organik olarak yaptığı 'korona savar kırmızı pancar turşusu' nun bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığını belirterek tarifini anlattı.

13.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:23
Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu'
Eskişehir 'de emekli öğretmen Ali Aksoy, evde organik olarak yaptığı 'korona savar kırmızı pancar turşusu' nun bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığını belirterek tarifini anlattı.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında; Eskişehir'de evinde yaşamını sürdüren emekli öğretmen Ali Aksoy, bağışıklılık sisteninin güçlendirilmesini dikkat çekti. Uzmanların bu konuda sürekli tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Aksoy, "Günümün bir bölümünü evimin mutfağında geçiriyorum. Evde 'korona savar ev yapımı kırmızı pancar turşusu' yaptım. Kırmızı pancar turşusunun hazırlanışı öncesi bonemi takıp, önlüğümü giyiyorum. Akabinde ev yapımı turşu malzemeleri olarak kırmızı pancar, mor havuç, lahana, köy biberi, sarımsak, kaya tuzu, ev yapımı elma sirkesi, ve su hazırlayarak kullandım. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bu turşu çok lezzetli oldu ve tadına doyum olmuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Aksoy, Eskişehir, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Yaşam ››Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:10: Öğretmenini ekranda görünce gözyaşına hakim olamadı - Haberler 15:06: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu - Haberler 15:06: Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi alkışlarla tabucu oldu - Haberler 15:05: Hollanda, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den gelecek kişilere zorunlu uyum sınavı uygulayacak - Haberler 14:59: DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti