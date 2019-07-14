14.07.2019 15:07
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Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

Osmaniye'de bir evin mutfağına girerek tezgahın altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkararak doğaya saldı.

Osmaniye'de bir evin mutfağına girerek tezgahın altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkararak doğaya saldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Zeynel Kanat'a ait evin sakinleri, mutfakta bir yılan olduğunu görünce durumu itfaiyeye haber verdi.
Mutfak tezgahının altına saklanan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın yerini tespit eden Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, ellerinde bulunan yakalama tasmasıyla yılanı yakalayıp bir torbanın içine koydu.
Daha sonra evde ayrılan ekipler, yılanı torbadan çıkarıp doğal ortamına bıraktı. Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
Kaynak: AA
Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmaniye, İtfaiye, Güncel

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