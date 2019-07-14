14.07.2019 15:49
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Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı

Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı

OSMANİYE'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

OSMANİYE'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7659 Sokak'taki Zeynel Kanat'a ait eve yılan girdiği ihbarını alan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi adrese gitti. Evin mutfağında tezgahın altına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu özel bir aparatla yakalanan yılan, bez torbaya konuldu. Ev sahiplerinde paniğe neden olan yılan, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alana bırakıldı. Zeynel Kara ve ailesi, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.


- Osmaniye
Kaynak: DHA
Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmaniye, İtfaiye, Güncel

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