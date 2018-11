Mutfağınızdan Atmanız Gereken Eşyalar

İçerisinde çok fazla malzeme bulunan derin dolaplar bir ürünü bulmanızı zorlaştırırken, en çok kullandığınız malzemelerin kolay ve bulunabilir bir yerde olmaması yemek yapma işini işkenceye dönüştürebilir. Bu da artık mutfağınıza yeni bir düzenleme yapma zamanının geldiğini gösterir. İşte mutfağınızdan uzaklaştırmanız gereken eşyalar.Küflenmiş ve bozulmuş gıdalarMutfağınızı düzenlemeden önce yapmanız gereken ilk şey, bozulmaya başlayan ve artık kullanılmaması gereken gıda ürünleridir. Bu ürünleri mutlaka mutfağınızdan atmanız gerekir.Sonradan dondurulmuş gıda ürünleriİçini açıp kullandıktan sonra tekrar ürünü dondurmanız, sağlığınız açısından çok zararlıdır.Özellikle başta et olmak üzere kullanıldıktan sonra ikinci kez dondurulan gıdalar bakteri üretir. Bir an önce bu tarz gıdaları mutfağınızdan uzaklaştırmanızda fayda var.Gereksiz mutfak aletleriHer ne kadar daha pratik bir işleve sahip olsalar da diğer mutfak aletleriyle aynı görevi görebilen patates doğrayıcı, çeşitli boylarda spatula, sarımsak ezici vs. gibi küçük aletler mutfağınızda gereksiz bir karmaşa yaratır.Birikmiş bulaşıklarEn basiti bile mutfak tezgahının üzerinde biriken bulaşıklar en dkoratif ve işlevsel mutfağı bile oldukça kötü gösterebilir. Mutlaka tezgah üzerindeki bulunan bulaşıkları temizlemeyi unutmayın.Restoranlardan aldığınız bedava ürünlerÇoğu kişi restoranda yediği yemek sonrasında bırakılan peçete, kürdan, küçük sos paketleri gibi ürünleri sonradan lazım olur düşüncesiyle çantasına atar. Zamanla mutfakta biriken ve bir türlü kullanılmayan bu küçük malzemeler göze az gibi görünse de istenmeyen bir karmaşaya sebep olabilir.Çok nadir kullanılan pişirme malzemeleriMutfakta lazım olur diye aldığınız fakat kullanmadığınız pişirme malzemelerini eğer kullanmıyorsanız, ihtiyaç sahiplerine verebilir, mutfağınızda daha geniş bir alan yaratabilirsiniz.Eskiyen kiler ürünleriSon kullanma tarifi geçmiş çeşit çeşit baharatlar, tahır ürünleri ve konserve yiyecekler sağlıklı olmadığı gibi mutfağınızda da gereksiz yer kaplar. Bu bakımdan bu ürünlerden kurtularak, kileriniz de daha geniş bir alan yaratabilirsiniz.Hiç kullanılmayan tava ve tencerelerHeyecanla satın alınan veya hediye gelen tencere ya da tava gibi ürünler hem ağır hem de büyük ürünlerdir. Bu yüzden fazlasıyla karmaşaya sebep olurlar.Mutfak çekmecesindeki gereksiz küçük ürünlerZaman içerisinde biriken ve pek dikkat çekmeyen ıvır zıvırlar, aslında çok işinize yarayan çekmeceleri kullanışsız bir hale getirebilirler. Bu yüzden mutfak düzenlemesi yaparken onları tekrar gözden geçirmenizde fayda var.