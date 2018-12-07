Mutfak dolabından uyuşturucu çıktı: 4'ü yabancı uyruklu, 6 kişi tutuklandı

Mutfak dolabından uyuşturucu çıktı: 4'ü yabancı uyruklu, 6 kişi tutuklandıTutuklanan 6 kişiden 4'ünün İranlı olduğu belirlendi
DENİZLİ - Denizli
'de polis tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü İranlı, 6 kişi yakalanırken, operasyonun yapıldığı bir evde ise yapılan aramalarda mutfak dolabının içerisindeki poşet içerisinde uyuşturucunun bulunması polis kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kentte uyuşturucu madde satışı yapmak isteyen sokak satıcıları tespit edildi. Ardından harekete geçen ekipler 2 ayrı apart dairesine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 4 İranlı şahıs yakalandı.Bir başka operasyonda ise şüpheli bir araç görevli ekiplerce takibe alınarak kısa süreli bir kovalamacanın ardından araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 52 gram eroin ele geçirildi.Mutfak dolabındaki uyuşturucuyu polis bulduOperasyonlarda toplamda 700 gram metamfetamin, 52 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, operasyonlarda apar dairesinin basılması ve mutfak dolabı içerisindeki metamfetamin isimli uyuşturucunun bulunması polis kamerası tarafından kaydedildi. Operasyonlarda ayrıca narkotik köpeklerinin de kullanıldığı gözlendi.
07 Aralık 2018 Cuma 11:42