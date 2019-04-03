Mutfak Sektöründe En Büyük Rakip Çin

İngiltere'nin toplam ithalatından Türkiye'nin aldığı payın yüzde 6 olduğunu belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaptıkları UR-GE faaliyeti sayesinde 60'a yakın İngiliz firma ile temasa geçtiklerini ve Türkiye'yi daha iyi bir şekilde anlattıklarını söyledi. Önder, "İngiltere'de ihtiyacımız olan şey kendimizi ifade etmek. Birçok ürünü Çin'den çok daha uyguna verebiliyoruz. Şu anda en büyük rakibimiz Çin" dedi.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) öncülüğünde 18 ülkedeki 33'üncü etkinliğini İngiltere'ye gerçekleştirdi. Ur-Ge çalışmaları kapsamında Londra ve Birmingham'da İngiltere'deki en önemli alıcılarla buluşan sektör temsilcileri, yeni iş bağlantıları ve daha yüksek ihracat hedefleri ile Türkiye'ye geri döndü.

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe İngiltere'ye Türkiye'den ilk defa bir heyet geldiğini belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, Ticaret Bakanlığı desteğiyle 21 Türk firmasının İngiltere'deki 60 firmanın satın almacıları ve yöneticileri ile bir araya geldiğini söyledi.

İNGİLTERE'DEKİ PAYIMIZ YÜZDE 6

İngiltere'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki ithalatının 4 milyar dolar olduğunu kaydeden Önder, "Biz Türkiye olarak bundan yüzde 6 pay alıyoruz. İngiltere'ye toplam 240 milyon dolar ihracatımız var. Toplam sektör ihracatımızın yüzde 9'u bu ülkeye yapılıyor. Bizim sektörde İngiltere pazarını en çok domine eden ülke Çin.Ardından 295 milyon dolarla Almanya ve sonra Türkiye geliyor. İngiltere'ye en çok elektrikli ev ürünleri, metal grubu, cam grubu ve plastik grubu satıyoruz." dedi.

İngiltere'de yaşanan Brexit sürecinin de buraya bir heyet düzenlemelerinde etkili olduğunu anlatan Önder, "O süreç gerçekleşirse fırsata çevirebilir miyiz, bunu görmek istedik. İngiltere ve Fransa pazarlarını biraz tahrik etmemiz lazım. Burada müşteriye ulaşmak zor. Diğer ülkelerdeki fuarlara çok fazla katılmıyorlar. Zaten günümüzde fuarlar sadece iletişim kurmak için var. Kart al kart ver sistemi... İhracatımızı arttırmak için fuarlardan başka yollara da başvurmalıyız. Bu anlamda yaptığımız Ur-Ge faaliyetinin ve sektörel heyetlerin olumlu geri dönüşleri olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ÇİN

Türkiye'nin İngiltere pazarında en çok ihtiyacı olan şeyin kendisini ifade etmek olduğunu belirten Önder, şunları anlattı:

"Örneğin plastikte ürünü Çin'den çok daha uyguna verebiliyoruz. Biz de ülke olarak çok rekabetçiyiz ve bu pazarda tek rakibimiz Çin. Ancak biraz daha kendimizi anlatmaya ve tanıtmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de güçlü ve rekabetçi bir sanayinin olduğu bilinmiyor. Çoğu zaman fuarlarda Türk standlarına uğramıyorlar bile. Bunu değiştirmemiz gerekiyor."

Londra'ya gelmeden 6-7 ay önce sektörle ilgili çalışmaya başladıklarını ve aldıkları geri bildirimler sonrası Birmingham ve Londra olmak üzere iki ayrı şehir için faaliyet düzenlediklerini belirten Önder, "Gelmeden önce pazar raporu alıyoruz. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe trendler ne, hangi zincir marketler var, hangi renkler trend gibi araştırmalar yapıyoruz. Katılan firmaları da önceden bilgilendiriyoruz." dedi.

ÖNCE BAŞVURAN HEYETE KATILIYOR

Önder, sektörel heyetlere katılımcı sayılarını nasıl belirlediklerine ilişkin de şöyle konuştu:

"İlk çıkarken bütçeleme yapıyoruz ve 6 ay önceden gelip yerimizi kiralıyoruz. Sonra bu alanda kaç firmalık yer olduğunu tespit ediyoruz. Mesela 22-23 firmalık yer varsa 20 firma ile sınırlıyoruz. Çok da pazarcı yeri gibi olmaması gerekiyor. Ama satış ülkesine göre de değişebiliyor. Bazı ülkelerde 25 diyoruz, bazısında 30... Firmaları geldiklerinde memnun etmek de gerekli. Mesela Porto Riko'ya gittiniz diyelim, orada 5 milyonluk nüfus var. Eğer siz buradan 40 firma ile giderseniz karşınıza 10 firma ancak gelir.

EVSİD olarak sene başından 1 yıllık planımızı yapıyoruz. Aralık ayında bir sonraki yılın bütün planlaması bitmiş oluyor. Örneğin bizim Eylül ayında Kanada'da olacağımız şimdiden bellidir. İlk başvuranlar heyette yer alabiliyor."

Kaynak: Bültenler