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Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikametin deposunda çıkan yangında mutfak tüpünün patlaması sonucu çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

21.08.2019 15:01 Mutfak tüpü bomba gibi patladı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikametin deposunda çıkan yangında mutfak tüpünün patlaması sonucu çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Kahta ilçesi Gazi Mahallesi 1210 Nolu sokakta bulunan Abdullah Kaya'ya ait ikamettin bahçesinde bulunan depoda yangın çıktı. Depoda bulunan mutfak tüpü büyük gürültüyle patlayarak evin bahçesine yayıldı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının eve sıçramasını önledi. Yaşanan olayda bahçede bulunan bir çok kümes hayvanı yaşanılan patlama sonucunda yanarak telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Abdullah Kaya, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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