Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evin içerisinde bulunan bir aile konmuşları tarafından son anda kurtarıldı.

20.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:27
Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evin içerisinde bulunan bir aile konmuşları tarafından son anda kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Kuran Kursu Sokak'ta bulunan 5. katlı bir binanın 2. katında Yücel Zengin'e ait dairede eşinin ve 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada mutfaktaki tüp patladı. Çıkan alevler sonucu evin içerisinde panik yaşayan aileyi komşuları son anda kurtardı.

Yangın olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Yangın başlar başlamaz aileyi dışarı çıkardım"

Olay anını anlatan komşuları Hakan Gümüş," Evde Yücel kardeşimizin eşi bir anda tüp alev aldı diye bağırmaya başladı. Ben de hemen yukarı çıktım. Baktığımda tüp alev almıştı. Eve girdiğimde Yücel kardeşimizin iki tane çocuğu ile hanımı vardı. Onları hemen aşağı çıkardım. Daha sonra itfaiyeyi aradım" dedi.

"Rabb'im ailemi bana bağışladı"

Olayın şokunu yaşayan ev sahibi Yücel Zengin ise," Ben sanayideydim. Bir anda evden aradılar. Nasıl buraya geldiğimi bile anlayamadım. Rabb'im ailemi bana bağışladı. Onlara bir şey olmaması benim için en büyük teselli" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ünye, Ordu, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem’in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Erdoğan’dan ateşkesi ihlal eden Esed’e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mutfak tüpü patladı, aileyi komşuları kurtardı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:08: Bafra'da tütün alımları başladı - Haberler 21:06: Koronavirüste son durum... 20 Nisan tablosu açıklandı - Haberler 21:06: Ceset kokusunu alan Akbabalar New York semalarını işgal etti - Haberler 21:04: Kuşadası'nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu - Haberler 21:00: Oxford Ünversitesi'nini geliştirdiği koronavirüs aşısı Eylül'e hazır olacak mı? - Haberler 20:56: Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 640 bini aştı - Haberler 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi 20:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek 18:11: Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları