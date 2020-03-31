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Mutfak tüpünden sızan gazdan yaşlı kadın zehirlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki yaşlı kadın mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

31.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:02
Mutfak tüpünden sızan gazdan yaşlı kadın zehirlendi
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki yaşlı kadın mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 73 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Huriye A.'nın (83) evinden çıkmadığını gören komşuları kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipleri çilingir yardımı ile eve girince Huriye A'nın salonda hareketsiz yattığını gördüler.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Huriye A. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Huriye A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Huriye, Muğla, 3. Sayfa
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