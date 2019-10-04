Haberler » Güncel » Haber

Mutfak tüpünü değiştirirken yangın çıktı: 1 ölü

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, 73 yaşındaki kişi, evinin mutfak tüpünü değiştirdiği esnada çıkan yangında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.

04.10.2019 17:46Mutfak tüpünü değiştirirken yangın çıktı: 1 ölü
Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, 73 yaşındaki kişi, evinin mutfak tüpünü değiştirdiği esnada çıkan yangında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Müsavvet Kamış (73), mutfakta kullandığı ocağın tüpünü değiştirdiği esnada yangın çıktı.
Yangından kaçarak evden uzaklaşan Kamış'ın, bir patlama olmaması için tüpü almak için eve yeniden girdiği esnada patlama meydana geldi.
Patlamanın üzerine büyüyen yangın evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Seben, Nallıhan ve Mudurnu'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.
Patlama esnasında evde bulunan Müsavvet Kamış'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Seben, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:34 Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu
00:32 Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi: 5 yaralı
00:26 AYTO 6 yıldır uçurmaya devam ediyor
00:25 Kırklareli -trakya'da beklenen yağış başladı
00:24 Trafik kazası: 2 ölü
00:21 Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu
00:20 Büyükçekmece'de havalimanı servis aracı devrildi; 5 yaralı