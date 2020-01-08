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Mutfak tüpünün patlaması sonucu bir iş yeri ve 3 katlı atölye yandı

İzmir'de, bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri ve yanındaki 3 katlı atölye kullanılamaz hale geldi.

08.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:35
'de, bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri ve yanındaki 3 katlı atölye kullanılamaz hale geldi.
ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler, yan taraftaki minder üretimi yapılan 3 katlı atölyeye sıçradı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, dönercide ve 3 katlı atölyede hasara neden oldu.
Mutfak tüpünün patlaması sonucu bir iş yeri ve 3 katlı atölye yandı

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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