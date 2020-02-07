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Mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi yaralandı.

07.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:46
'nın ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, evde yalnız yaşayan kişi yaralandı.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde bulunan ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılan Ercan Acar (40), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kullanılamaz hale gelen evin duvarlarında da patlama nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.
Öte yandan, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. ekiplerince kontrol altına alınan yangın, evde hasara neden oldu.
Mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Antalya, İtfaiye, Alanya, Güncel

Kaynak: AA


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