21.06.2019 17:36
Haberler » Güncel » Haber

Mutfak yangınını itfaiye söndürdü

Mutfak yangınını itfaiye söndürdü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.


TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Marmara Ereğlisi'nin Çorlu yolu üzerinde bulunan, 2 katlı apartmanın üst katındaki daire mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bahçede oturan ve alevleri gören ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevler, evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Marmara Ereğlisi , İtfaiye , Tekirdağ , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:07 İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
19:06 İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi göz kamaştırdı
19:05 Keşan'da sağanak
19:04 Kayseri'de cinsel gücü artırıcı kaçak hap ele geçirildi
19:04 BİTLİS Bitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladı
19:04 Hakkari'de şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi
19:03 GÜNCELLEME- İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı