Haberler » Dünya » Haber

Mutfakta asılı tablo, Rönesans ressamı Cimabue'ye ait 6 milyon euroluk tarihi eser çıktı

Fransa'da yaşlı bir kadının evinde ünlü İtalyan Rönesans ressamlarından Cimabue'ye ait değerli bir tablo keşfedildi. 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin 4 ila 6 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor

24.09.2019 17:15Mutfakta asılı tablo, Rönesans ressamı Cimabue'ye ait 6 milyon euroluk tarihi eser çıktı
Fransa'da yaşlı bir kadının evinde ünlü İtalyan Rönesans ressamlarından Cimabue'ye ait değerli bir tablo keşfedildi. 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin 4 ila 6 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Başkent Paris'in 80 kilometre kuzeyinde bulunan Compiegne şehrinde keşfedilen tabloyu inceleyen uzmanlar, ünlü ressam Cimabue'nin bu eseri 1280 yılında yaptığı ve Hz. İsa'nın çilesini anlattığı sekiz eserden biri olduğunu belirtti. Sanat uzmanı Eric Turquin, söz konusu tabloya kızıl ötesi ışıkla test yaptıklarını ve bu eserin Cimabue'ye ait olduğuna dair herhangi bir şüpheleri olmadığını söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:15 BM'de konuşan Erdoğan'dan ABD, Rusya ve İran'a Suriye'deki "güvenli bölgeye" destek çağrısı
18:45 Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici
18:15 Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı
17:55 Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı
17:55 İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti
17:54 Trump: Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerin
17:54 Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı