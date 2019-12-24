Haberler » 3. Sayfa » Mutfakta çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu - Haberler

Mutfakta çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın 2'nci katında mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:39 Mutfakta çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu
'ın ilçesinde bir binanın 2'nci katında mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pehlivanlar Mahallesi Orman Sokak'ta bulunan Tuna Apartmanı'nın 2 katından Y. T. isimli şahsın evinin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yapılan inceleme sonucu yangının ocaktan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken çıkan yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:09   Kaşıkçı'nın nişanlısı: İdamlar cinayetin arkasındaki gerçek nedeni gizleyecek, durdurulsun - Haberler
22:09   Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
22:01   Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Haberler
22:00   Justin Bieber'ın yeni albümü 2020'de geliyor - Haberler
21:54   Elazığ'da metruk evde yangın - Haberler
21:41   CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler - Haberler
20:39   Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Haberler
20:23   Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Haberler
19:51   Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü - Haberler
24.12.2019 22:20:33