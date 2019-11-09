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Mutfaktaki lezzetler TikTok'ta buluştu

Kısa video platformu TikTok, 'mutfaksırları' etiketiyle gerçekleştirdiği kampanyada kullanıcılarını mutfakta yaratıcılıklarını sergilemeye davet etti.

09.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:19Mutfaktaki lezzetler TikTok'ta buluştu

Kısa platformu TikTok, 'mutfaksırları' etiketiyle gerçekleştirdiği kampanyada kullanıcılarını mutfakta yaratıcılıklarını sergilemeye davet etti. Kampanya, TikTok kullanıcılarına favori yemeklerini nasıl yaptıklarını geniş bir kitleyle paylaşmanın yanı sıra mutfakla ilgili öneri ve hayatı kolaylaştıran çözümlerini de gösterme fırsatı sunuyor.

TikTok'un kendine has kullanım kolaylığı sunan video çekme ve düzenleme yöntemleriyle çekilen videolarda kullanıcılar, Türk mutfağı ve dünya mutfağından lezzetler ortaya koydu. Yemek tariflerinin yanında; videolarda keki daha fazla kabartmanın yolları, doğru eti seçmek için bilinmesi gerekenler, lezzetli pilav için püf noktaları ve sebzeleri kolaylıkla soyma yöntemleri gibi mutfakta hayatı kolaylaştıracak birçok ipucu da paylaşıldı.

Büyük ilgi gören kampanya 59 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.  #mutfaksırları etiketi altında Türk kullanıcılar; tarhana çorbası, iskender, kebap ve dolma gibi geleneksel Türk mutfağından tarifleri, pizza ve tako gibi farklı kültürlere ait yiyecekleri ve yöresel lezzetleri TikTok'ta sergiledi.

ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

Kampanyaya katılanlar arasında ünlü isimler de yer aldı. Eski basketbol oyuncusu ve model Burak Gacemer, takoyu kendi tarifiyle paylaşırken,  ilk Masterchef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş da alevde pişirdiği et şovuyla kampanyada yer aldı.

Burcu ve Anıl tarafından başlatılan Mini Türk Mutfağı projesi de minyatür tarif videoları paylaşmak için #mutfaksırları kampanyasına katıldı. "Miniature Space"in dünyada başlattığı bu akımın Türkiye'deki öncüleri olan Aydın çifti minyatür yemek tariflerini TikTok' ta sergiledi.



Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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