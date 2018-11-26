26 Kasım 2018, 20:16
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Mutfaktaki Yağ Lekeleri Nasıl Çıkar?

Mutfaktaki Yağ Lekeleri Nasıl Çıkar?

Mutfak tezgâhında ve dolaplarda biriken yağ lekeleri, temizlenmesi en zor lekelerdendir ve genellikle zorlu bir sürece dönüşür. Yemek yaparken oluşan yağ lekelerini temizlemenin pratik yollarına birlikte bakalım. Yağ oluşumunu engellemenin de yolları var Özellikle kızartma yaparken ocak kenarında ve dolaplarda oluşan yağ lekelerini engellemek, zorlu yağ lekeleri ile uğraşmanızın da önüne geçecektir. Bunun için yemeği yaptığınız sırada ocak ve tezgâh kenarına bir gazete kâğıdı serebilirsiniz. Her gün 5 dakikanızı ayırarak



Mutfak tezgahında ve dolaplarda biriken yağ lekeleri, temizlenmesi en zor lekelerdendir ve genellikle zorlu bir sürece dönüşür. Yemek yaparken oluşan yağ lekelerini temizlemenin pratik yollarına birlikte bakalım.

Yağ oluşumunu engellemenin de yolları var




Özellikle kızartma yaparken ocak kenarında ve dolaplarda oluşan yağ lekelerini engellemek, zorlu yağ lekeleri ile uğraşmanızın da önüne geçecektir. Bunun için yemeği yaptığınız sırada ocak ve tezgah kenarına bir gazete kağıdı serebilirsiniz. Her gün 5 dakikanızı ayırarak mutfak dolaplarının üzerini nemli bir bezle silebilir, kızartma sonrası yüzeyleri beklemeden, hemen silerek de yağ lekelerinin kalıcı hale dönüşmesinin önüne geçebilirsiniz.

Yağ lekelerinden kesin kurtuluşun birkaç farklı yöntemi var




Kalıcı yağ lekelerinden kurtulmanız için ihtiyacınız olan malzemeler hepinizin evinde kolaylıkla bulunabilir türden.

Sirke


Kabartma tozu


Bitkisel yağ


Bulaşık bezi


Sünger


Sprey şişesi

Sirke ile yağ lekelerini temizlemek




Boş sprey şişesine sirkeyi dökün ve mutfaktaki yağlı bölgelere sıkın. 5 ila 10 dakika bekletin. Yağ lekelerinin bu sürede kabardığını ve yüzeye çıktığını göreceksiniz. Yumuşak bir bezle silin. Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız sirkeyi yarım ölçek su ile seyreltebilirsiniz.

Kabartma tozu ile yağ lekelerini temizlemek




Hamur işi yiyeceklerin vazgeçilmez malzemesi kabartma tozunun mutfaktaki yağ lekelerinden sizi kurtaracağını biliyor muydunuz? Kabartma tozunu nemli bir sünger veya aşındırıcı olmayan bir ovucu bez üzerine serpiştirin. Tüm yağlanmış yüzeyleri silin. Yüzey üzerinde kalan kabartma tozu kalıntılarını temiz ve nemli bir bezle silin. Kabartma tozunu sadece mutfak tezgahı ya da dolaplar için değil, tencere ve tavalarda birikmiş yağ lekelerinden kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Kabartma tozu aşındırıcı bir madde olduğundan çok sert yüzeylerle ovmamaya dikkat etmelisiniz.

Peki yağ ile yağ lekelerinden kurtulmak mümkün mü?




Kulağa garip geldiğinin farkındayız ama bunu mutlaka denemenizi öneririz. Gerçekten kurtulması zor bir lekeyi doğal ve bitkisel bir yağ ve kağıt havlu yardımıyla yok edebilirsiniz. Kağıt havlunun üzerine bir miktar bitkisel yağ dökün ve yavaşça ovalamaya başlayın. Bir süre sonra yüzeylerin yağ lekelerinden arındığını göreceksiniz.






Mutfaktaki Yağ Lekeleri Nasıl Çıkar? yazısı ilk önce Milliyet Emlak Dergi üzerinde ortaya çıktı.