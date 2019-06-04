Mutfaktan çıkan duman ekipleri harekete geçirdi

Düzce
'de bir evin mutfak bölümünden çıkan duman, ekipleri harekete geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Melihcan Çağlarım'a ait Dereli
Tütüncü Mahallesi 1824. Sokak'daki 3 katlı evde, evde kimsenin olmadığı sırada mutfaktan duman çıkmaya başladığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, evin mutfağındaki ocakta tencerenin dibinin tuttuğunu belirledi. Polis
ekipleri, ev sahibine haber verdi.
SEDAŞ ekipleri de güvenlik için binanın elektriğini kesti.
Kaynak: AA
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