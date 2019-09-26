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'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hendek Belediyesi iş birliğiyle 'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer düzenlenecek.

26.09.2019 13:34'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer düzenlenecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hendek Belediyesi iş birliğiyle 'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer düzenlenecek.

27 Eylül Cuma günü saat 14.00'da Hendek Atatürk Parkı'nda yer alan Hendek Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek seminerde çocuklarla ilgili pratik tavsiyeler, örnek olma, sevgi ve saygı dili, mutlu çocuk, çocuk davranışları ve aile içi iletişime ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşılacak. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Uzmanı Didem Bacı'nın katılımıyla düzenlenecek seminere tüm Hendekli vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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