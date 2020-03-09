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Mutlu çocuklar Bilim Deney Merkezi'ne gitti

Odunpazarı Belediyesi, demokratik, laik ve bilimsel eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunarak halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphanelerinde bunun için çalışmalar yapıyor.

09.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:35
Mutlu çocuklar Bilim Deney Merkezi'ne gitti
Odunpazarı Belediyesi, demokratik, laik ve bilimsel eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunarak halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphanelerinde bunun için çalışmalar yapıyor.

Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı tüm halk merkezlerindeki atölye çalışmalarına katılan çocuklar için Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda yer alan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ne gezi düzenlendi.

Her halk merkezi için farklı zamanlarda gerçekleştirilen gezilere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir merakla gezinti yapan çocuklar, uzayla ilgili film izledi. Merkezde gerçekleştirilen atölyelere katılan çocuklar, atölyelerde yapılan deneylere katıldı. Çocuklar, uzay ve gezegenler hakkında yeni bilgiler öğrendi.

Keyif dolu bir gün geçiren çocuklar, kendileri için böyle bir gezi düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel
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