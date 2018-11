Mutlu Kadın Hareketi'ne Stevie'den Gümüş Ödül

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:32



Türk hazır giyim markası DeFacto, insan kaynakları alanındaki Mutlu Kadın Hareketi projesiyle Uluslararası İş Ödülleri'nde (The Stevie Awards) gümüş ödüle değer görüldü.Halihazırda Türkiye dahil toplam 28 ülkede 500'e yakın mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, Uluslararası İş Ödülleri'nde (The Stevie Awards) İş ve Yaşam Dengesi (Achievement in Promoting Work-Life Balance) kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. ABD 'nin New York kentinde düzenlenen törende, şirket adına ödülü DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol teslim aldı.Dünyanın en prestijli uluslararası iş ödülü programlarından biri olan Uluslararası İş Ödülleri'nde (The Stevie Awards) çalışanları için en iyi çalışma ortamı sunan şirketler ve insan kaynakları profesyoneller ile birlikte başarılı projeler, ürünler ve tedarikçiler ödüllendiriliyor."Çalışan memnuniyetine yatırım yapıyoruz"DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "İnsan kaynakları alanında sahip olduğumuz bilgi-birikimi ve küresel perspektifimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla hazır giyim sektörünün öncüsü konumundayız. Çalışan mutluluğu ve insana yatırıma her zaman önem veriyoruz. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve memnuniyeti için sürekli yatırım yapıyoruz" dedi."Kadın çalışanlarımıza fırsat eşitliğinin ötesinde ayrıcalıklar sunuyoruz"Şenol, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle kadınların iş hayatına katılımlarını teşvik etmek amacıyla, çalışma şartlarını iyileştiren ve mesai saatlerini esnekleştiren özel çözümler geliştirdik. Kadın çalışanlarımıza iş hayatında verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi taahhüt etmek için 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri'ne (WEPs) imzacı olduk. Bu kapsamda kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkanlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi'ni başlattık. DeFacto Mutluluk Müdürlüğü tarafından tüm çalışanlarımızı kapsayan uygulamalara ek olarak yürüttüğümüz Mutlu Kadın Hareketi programıyla, kadınlar için iş hayatında fırsat eşitliği ilkesinin ötesine geçen ayrıcalıklar sunuyoruz. Proje kapsamında özelikle annelerin doğumdan sonra iş hayatına rahatlıkla devam edebilmeleri için pek çok esneklik tanınıyoruz. Mutlu Kadın Hareketi projemizle, The Stevie Awards gibi dünyanın en prestijli iş ödüllerinden birinde ödüle değer görülmemiz bizim için gurur verici. Bu nedenle çok mutluyuz." - İSTANBUL