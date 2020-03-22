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Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası da aynı kaderi paylaştı. Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

22.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:00

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası da erkek arkadaşı dehşeti yaşadı. Kaya'nın ablası,sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

ASTSUBAY ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli Astsubay Y.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Dilek Kaya'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

SEVGİLİSİNİN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Silah sesleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Açık olan kapısından eve giren polis ekipleri, Y.Ç'yi Dilek Kaya'nın cansız bedeni önünde buldu. Katil zanlısı Y.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dilek Kaya'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

KARDEŞ MUTLU KAYA DA BAŞINDAN VURULMUŞTU

Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Dilek Kaya'nın kardeşi Mutlu Kaya da, yine erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya’nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Etiketler : Diyarbakır, Mutlu Kaya, 3. Sayfa, Magazin

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Yorumlar (3)
NE:Ailece bir problem var demekki, acaba ne?
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ASİMİLASYON:o kültürel dönüşüm kendi doğal mecrasında olmayınca bunlar kaçınılmaz
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PROBLEM SÖMÜRGECİLİK:evet gençler doğruya doğru!
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