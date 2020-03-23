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Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı

DİYARBAKIR'da, katıldığı ses yarışmasında adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (30) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç., mahkemece tutuklandı.

23.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:32
Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı

DİYARBAKIR'da, katıldığı ses yarışmasında adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (30) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç., mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015'te erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. ile birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışma sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevgilisinin cansız bedeni başında bekleyen ve gözaltına alınan Yusuf Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf Ç., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Dilek Kaya'nın cenazesi ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dilek Kaya, Ergani ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNA GÖREVLİSİ, O GECEYİ ANLATTI

Olay gecesi yaşananları anlatan bina görevlisi Erdal Öcal, Dilek Kaya'nın 2,5 ay önce evi kiraladığını, birkaç defa karşılaştıklarını belirtti. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina sakinlerinin kendisine de haber verdiğini dile getiren Öcal, geldiğinde, polislerin katil zanlısına ters kelepçe takarak, dışarıda tuttuklarını gördüğünü ve Yusuf Ç.'nin boğazı ile başının sarılı olduğunu söyledi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşi Mutlu Kaya'yı ziyarete gelen şarkıcı Sibel Can'a sarılıp, gözyaşı dökmüştü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mutlu Kaya, Güncel

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