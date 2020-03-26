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Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:42
Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 22 Mart'ta Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşamış, yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli Astsubay Y.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Dilek Kaya'ya ateş ederek öldürmüştü.
Kaya'yı öldüren katil zanlısı Y.Ç., daha sonra elinde bulunduğu tabancayı başına dayayarak intihar girişimde bulunmuştu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan katil zanlısı Y.Ç., hastanedeki işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı Y.Ç., adli makamlara sevk edildi. Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mutlu Kaya’nın ablasını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Mutlu Kaya, 3. Sayfa

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Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

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