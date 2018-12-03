03 Aralık 2018 Pazartesi 14:14



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:14

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, okullarda "akran zorbalığı"nı durdurmak için başlatılan "Mutlu Okul" projesi kapsamında Avrupa'dan gelen öğretmenlere eğitim veriliyor.Hendek Yeşilvadi İlkokulu, akran zorbalığı problemi yaşayan okullarda şiddeti durdurmak amacıyla başlatılan Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü üstlendi.Yaklaşık 2 yıl boyunca 50 bin kişiye ulaşılarak akran zorbalığının ortadan kaldırılıp mutlu okul ortamları oluşturulmasını hedefleyen projenin uluslararası geçerliliğe sahip akran zorbalığını aşma kitabı kaleme alınacak.Proje kapsamında okul bahçesinde uygulama bahçeleri, spor alanları ve el sanatları atölyeleri kuruldu, ders içi faaliyetler yapıldı. Akran zorbalığını önlemede okul genelinde yüzde 90 başarı elde edilirken, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen 15 öğretmene, Türk öğretmenler uygulamalı olarak eğitim verdi.İtalya, Polonya, Yunanistan, Litvanya, Makedonya'dan gelen 15 öğretmen, proje kapsamında uygulama bahçesinde çapa kazdı ve öğrencilere katkı sağlamak için çömlek yapmayı öğrendi.Türk kültürünü de yaşamak ve öğrenmek isteyen öğretmenler, muhtarın evinde Türk yemekleri yedi, sarma sardı, köy kıyafetleri giyerek ahırda süt sağdı."Faaliyetler öğrenciler için büyük fırsat"Hendek Yeşilvadi İlkokul Müdürü Barış Güngör, yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeyi 6 ülkeyle yürüttüklerini söyledi.Proje koordinatörlüğünü Türkiye olarak Yeşilvadi İlkokulu'nun yaptığını aktaran Güngör, şöyle devam etti:"Ortaklarımız İtalya, Polonya, Yunanistan, Litvanya ve Makedonya. Amacımız öğrenciler arasındaki şiddeti engellemek ve mutlu okul ortamları oluşturmak. Bunun için çalışmalarımız 24 ay devam edecek. İlk çalışmamızı Türkiye'de Hendek Yeşilvadi İlkokulu'nda yapıyoruz. Buradaki misyonumuz, öğrencilerin sosyal gelişimi ve her öğrencinin başarıyı tatması için farklı etkinlikler oluşturmak. Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve ders içi oluşturduğumuz etkinliklerden bir programımız var, bu programımızın ismi 'Happy School'dur."Güngör, "Happy School"un Avrupa Birliğince onaylanmış bir proje olduğunu belirterek, "Avrupa'dan gelen öğretmenlerimiz bu programı öğrenecek ve kendi okullarında uygulayacaklar. Yabancı öğretmenlere bir şeyler öğreteceğiz ve onlar da bizlere bir şeyler öğretecek. 24 ay devam edecek projemizin sonunda uluslararası geçerliliğe sahip akran zorbalığını aşma ve okullarda şiddeti engellemenin kitabını yazacağız." diye konuştu.Girit Adası'ndan gelen okul müdürü Christos Drombogiannd da, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Okulun yanında bulunan uygulama bahçesinde gönüllü olarak çalıştığını ve bundan zevk aldığını anlatan Drombogiannd, faaliyetlerin öğrenciler için büyük fırsat olduğunu kaydetti.Polonya'dan gelen öğretmen İrmira Kulik ise Türkiye'ye geldiği için kendisini şanlı hissettiğini, ahıra girip süt sağdıklarını ifade ederek, "Çocukken babaannem sağardı ve oradan hatırlıyorum. Benim için güzel bir tecrübeydi. Bunu hiç unutmayacağım." dedi.