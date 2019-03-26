Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacımız Var?

Çocukların da bizzat denemek isteyeceği türden capcanlı, kırkyama tarzı resimlerle süslenmiş bu hikâye, onlara "sahip olmanın" anlamı üzerinde düşünme fırsatı sunuyor.

Mutlu olmak için gerçekten neye ihtiyacımız var? Bir kahkahanın değeri neyle ölçülebilir? Şarkı söyleyip dans etmek için ille de bir bahane mi gerekiyor? Peki ya mutluluk nasıl paylaşılır? Bir şişeye koyup istediğimize verebilir miyiz? Mümkün mü?

Pim ve Tiddle'ın yolculuğuna eşlik eder ve söyledikleri şarkıya kulak verirseniz hem bu soruların yanıtını öğrenecek, hem de mutlu olacaksınız!

"Zıpla ve dans et, mutlu olacaksın elbet! Olduğun yerde sallan, kıvır popoyu...

Haydi çırp ellerini, ver tempoyu!"

Kaynak: Bültenler