Mutlu Olmayı Öğrenmek Mümkün!

Mutluluğun istenildiği sürece, öğrenilerek geliştirilebileceğini belirten uzmanlar, mutlu olmanın kişinin kendi elinde olduğuna dikkat çekiyor.

Psikoloji literatüründe "psikolojik iyi oluş" şeklinde tanımlanan "mutluluk", pozitif psikoloji alanında birçok araştırmanın konusu oldu. Tüm dünyada yapılan bilimsel araştırmalar, olumlu düşünce ve davranışların beyinde yepyeni bir ağ oluşturduğunu ortaya koyuyor.

"Mutluluk öğrenilebilir zihinsel bir beceri"

Psikoloji Bilimi Uzmanı Gülferi Yıldırım, psikolojik iyi oluş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. "Mutluluk öğrenilebilir geliştirilebilir zihinsel bir beceridir" diyen Gülferi Yıldırım, "Hepimiz mutlu olmak isteriz ve mutluluğun ne olduğu ve nasıl elde edebileceğimiz hakkında sayısız fikirle karşılaşırız. Son yıllarda pozitif psikoloji ve nörobilim alanında yapılan araştırmalar mutluluğun, geliştirebilir zihinsel bir beceri olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Pozitif psikolojinin kurucusu Amerikalı psikolog Dr. Martin Seligman mutlu insanları; 'Pozitif duyguları daha sıklıkla yaşayan, derin doyurucu ilişkiler kurabilen, anlamlı bir yaşam sürdüğüne inanan, kendisini başarılı hisseden ve tutkuyla bağlanabileceği, yaparken zamanı unutabildiği ve keyif alabildiği meşguliyetleri olan' kişiler olarak tanımlamaktadır" şeklinde konuştu.

Beyin devrelerinin değişmesi mümkün!

Prof. Dr. Sinan Canan danışmanlığındaki Nörobilim Yüksek Lisans'ını "Mutluluk Bilimi" üzerine yapan Gülferi Yıldırım, "Diğer yandan araştırmalar beynin nöroplastisite özelliğinden yararlanarak, kişiliği oluşturan beyin devrelerinin pratik egzersizler, mindfulness (bilinçli farkındalık) ve meditasyon araçları ile değişiminin mümkün olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Mutlu olmak için, önce karar vermelisiniz!

"Dışarıda elinde sihirli değnek ile bir anda sizi mutlu edecek ne bir kimse ne de bir yöntem var" diyen Psikoloji Bilimi Uzmanı Gülferi Yıldırım, "Yapılan araştırmalar mutlu insanların daha sağlıklı, daha başarılı ve daha zengin olduğunu göstermekte. Ancak bunun için önce karar vermek ve istikrarlı şekilde emek vermek gerekiyor. Kendi içinizde ufak adımlarla başlayan dönüşüm, nöral devrelere işleyerek; sürdürülebilir iyilik, sağlık, mutluluk halini yaşamın bir parçası haline getirecektir" dedi.

Mutluluğu öğrenme yolları, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 5.'si düzenlenecek "Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali"nde, 8-9-10 Mart tarihlerinde 70'in üzerinde bilim insanı ve akademisyen tarafından anlatılacak.

Kaynak: Bültenler