"Mutlu şehir" Sinop, "mutluluğa ortak olun" çağrısı yapacak
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, yeni yaz sezonu öncesi kenti ziyaret etmeyi düşünenlere "mutluluğa ortak olun" çağrısı yapılacak.
16.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:06
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop 'ta, yeni yaz sezonu öncesi kenti ziyaret etmeyi düşünenlere "mutluluğa ortak olun" çağrısı yapılacak.
Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta, turizmde yeni yaz sezonun teması "mutluluk" olarak belirlendi.
Geçen yıl kurularak çalışmalarına başlayan 2023 Turizm Eylem Planı Komisyonu, Türkiye genelinde Sinop'u anlatarak, mutluluğa ortak olmaya davet edecek.
"Türkiye'nin en mutlu kenti' vurgusu yapacağız"
Belediye Başkanı Barış Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinesinde yürütülecek tanıtım çalışmalarına belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Sinop'un yıllık ortalama 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına işaret eden Ayhan, bu rakamı daha da yukarılara çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Belediyenin de içinde yer aldığı 2023 Turizm Eylem Planı Komisyonu'nun yeni yaz sezonu öncesi çalışmalarına devam ettiğini anlatan Ayhan, "Türkiye'nin beş büyük kentinde stantlar açacağız. İnsanları mutluluğumuza ortak olmaya davet edeceğiz." dedi.
Ayhan, alışveriş merkezlerinde açılacak stantlarda Sinop'u anlatacaklarını belirterek, "Bu çalışmayı geçen yıl KUZKA ile Ankara ve İstanbul'da yapmıştık. Hedefimiz zaten var olan turizm potansiyelimizi daha da artırmak olacak. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.
"Unvanımızı kaybetmek istemiyoruz"
"En mutlu kent" unvanını kaybetmemek için belediye olarak üzerlerine düşen önemli sorumluluklar bulunduğuna dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:
"Attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette bu unvanı kaybetmemek için uğraş veriyoruz. Çünkü Sinop denilince akla gelen ilk şey, mutluluk oluyor. O nedenle unvanımızı kaybetmek istemiyoruz. İnsanları buraya davet ederken bizim de yapmamız gerekenler var. Nüfus, yeri geliyor, 300 bin seviyelerine çıkıyor. İnsanların güzel ve rahat bir tatil geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Mutluluk temasına yönelik hizmetlerimiz olacak."
Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta, turizmde yeni yaz sezonun teması "mutluluk" olarak belirlendi.
Geçen yıl kurularak çalışmalarına başlayan 2023 Turizm Eylem Planı Komisyonu, Türkiye genelinde Sinop'u anlatarak, mutluluğa ortak olmaya davet edecek.
"Türkiye'nin en mutlu kenti' vurgusu yapacağız"
Belediye Başkanı Barış Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinesinde yürütülecek tanıtım çalışmalarına belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Sinop'un yıllık ortalama 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına işaret eden Ayhan, bu rakamı daha da yukarılara çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Belediyenin de içinde yer aldığı 2023 Turizm Eylem Planı Komisyonu'nun yeni yaz sezonu öncesi çalışmalarına devam ettiğini anlatan Ayhan, "Türkiye'nin beş büyük kentinde stantlar açacağız. İnsanları mutluluğumuza ortak olmaya davet edeceğiz." dedi.
Ayhan, alışveriş merkezlerinde açılacak stantlarda Sinop'u anlatacaklarını belirterek, "Bu çalışmayı geçen yıl KUZKA ile Ankara ve İstanbul'da yapmıştık. Hedefimiz zaten var olan turizm potansiyelimizi daha da artırmak olacak. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.
"Unvanımızı kaybetmek istemiyoruz"
"En mutlu kent" unvanını kaybetmemek için belediye olarak üzerlerine düşen önemli sorumluluklar bulunduğuna dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:
"Attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette bu unvanı kaybetmemek için uğraş veriyoruz. Çünkü Sinop denilince akla gelen ilk şey, mutluluk oluyor. O nedenle unvanımızı kaybetmek istemiyoruz. İnsanları buraya davet ederken bizim de yapmamız gerekenler var. Nüfus, yeri geliyor, 300 bin seviyelerine çıkıyor. İnsanların güzel ve rahat bir tatil geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Mutluluk temasına yönelik hizmetlerimiz olacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Ayhan, Türkiye, Sinop, Güncel
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