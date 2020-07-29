’Mutlu şehir’ Sinop’ta bayram yoğunluğu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluğa ulaşıldı.

Her yıl özellikle bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kentte, Kurban Bayramı tatili öncesi yaşanan yoğunluk, bu sezon istediği rakamlara ulaşamayan turizmcileri memnun etti.

Tatil öncesi konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 90 seviyesine çıkarken, bu rakamın tatilin başlamasıyla yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, mutlu şehre gelen tatilcileri mutlu edebilmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kentte bayram süresince insan ve araç trafiğinin artacağını dile getiren Karaömeroğlu, "Gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızdan koronovirüs kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz. Yoğun geçecek bir bayramı inşallah hiçbir sıkıntı ve sorun yaşamadan geride bırakacağız." dedi.

Vali Karaömeroğlu, konaklama tesislerinde yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ise kente olan ilginin memnuniyet verici düzeyde olduğuna işaret etti.

15 Temmuz'un ardından ziyaretçi sayılarında giderek bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, bayram tatiliyle bu sezonunun ziyaretçi rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Rezervasyon yapmadan gelmeyin" uyarısı

Çobanoğlu, geçmiş yıllarda yaptıkları bütün uyarılara rağmen rezervasyon yaptırmadan kente gelenler olduğuna işaret ederek, "Tatil için Sinop planı yapan vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen rezervasyon yaptırın. Aksi takdirde burada araçlarında dahi konaklamak zorunda kalan ziyaretçilerimiz oluyor. Kentimiz adına bu tablolar hoş olmuyor. Şu an küçük boşluklar olan tesislerimiz bulunuyor." diye konuştu.

Vatandaşlara Sinop'a gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür eden Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Bayram tatili hafta sonuna denk geldi. Kent olarak zaten hafta sonları yoğunluğumuz oluyor. Dolayısıyla bu yoğunluğa şimdi de bayram tatili eklendi. Bayramda aşırı kalabalık olacaktır ancak bayram tatili öncesinde de kentimize yoğun ilgi var. Şu an yüzde 90'a varan doluluk oranına sahibiz. Tesislerimizdeki doluluk oranı tatilin başlamasıyla yüzde 100'e ulaşacaktır."

Çobanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam etmesi nedeniyle tüm konaklama tesislerinde gerekli önlemlerin alındığına dikkati çekerek, "Tatilcilerimizin içleri rahat olsun. Biz gerekli tüm önlemleri aldık ancak vatandaşlarımız da sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymalılar." ifadesini kullandı.