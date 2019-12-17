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Mutlu Şehirlere Eğlenceli Yatırım İstanbul'dan

Dünya nüfusunun yüzde 55'i şehirlerde yaşarken, 2030 yılında ise bu oranın yüzde 60'a çıkması bekleniyor.

17.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:02Mutlu Şehirlere Eğlenceli Yatırım İstanbul'dan

İki kişiden birinin şehirlerde yaşadığı günümüzde sürdürülebilir bir toplum yapısı için eğlence ve rekreasyon faaliyetleri de her geçen gün artıyor. Bu kapsamda 'Mutlu Şehirler' teması adı altında 13- 15 Şubat tarihlerinde Fuar merkezinde düzenlenecek 8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 2020, önemli bir vizyon üstleniyor.

Kentlerde yaşama eğiliminin yükseldiği 21. yüzyılda, zamansızlık kavramı artarken sosyalleşme olgusu da zayıflıyor. Bu durum ile birlikte gerek devlet kurumları gerekse özel sektör, insanların ve şehirlerin mutluluğuna önemli yatırımlar yapmaya başladı. Bu yatırımlar ise İstanbul'da yapılacak dev organizasyonda görücüye çıkıyor. 25 ülkeden 400e yakın firmanın katılımıyla Mutlu Şehirler' teması adı altında 13- 15 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar merkezinde düzenlenecek 8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 2020, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

A'DAN Z'YE MUTLU ŞEHİR

Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Küresel boyutta 2 buçuk trilyona ulaşan eğlence ve rekrasyon sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturan fuar, ekonomik yönünün yanında akademik yönüyle de dikkat çekiyor. Organizasyon kapsamında sektöre rehberlik etmesinin yanı sıra, toplumsal hayata sosyal ve ekonomik katkı sağlamayı hedefleyen 3 günde 5 ana panel oturum gerçekleştirilecek.

EN EĞLENCELİ ÖDÜL

Ayrıca bu kadar değerli sektör, düzenlenecek görkemli gece ile de ödüllendirilecek. Eğlence sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek yarışması 'Attraction Star Awards – 7. Eğlence, Rekreasyon Ödülleri, 'Eğlencenin Yıldızları', 'Sektörün Yıldızları' ve 'Tema Yıldızları-Mutlu Şehirler' adı altında 3 kategoriden başvuruları kabul etti. Sektör profesyonellerinin bulunduğu jüri tarafından seçilen projeler 14 Şubat tarihinde, Florya Corwn Plaza'da yapılacak ödül töreni ile açıklanacak.

Aynı zamanda Türkiye yeni bir fuarına kavuşuyor. Türkiye'de ilk defa 'Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey', 13 – 15 Şubat tarihleri arasında Atrax ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.


Tema Vakfı, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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