Haberler » Güncel » 'Mutlu Yıllar Çerçevesi' çocuklardan - Haber

'Mutlu Yıllar Çerçevesi' çocuklardan

Çocuklar bu hafta sonu 'Mutlu Yıllar Çerçevesi' tasarlayacak, birbirinden keyifli tiyatro oyunları izleyerek eğlenceli bir hafta sonu geçirecekler.

18.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:55'Mutlu Yıllar Çerçevesi' çocuklardan

Trump Alışveriş Merkezi'nin özel çocuk katında bu hafta sonu yine birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

21 Aralık Cumartesi günü 'Her Şey Elimizde', 22 Aralık Pazar günü ise 'Sportmen Kral' adlı tiyatro oyunları Trump Çocuk Katı Sahnesi'nde sergilenecek. Her iki tiyatro oyunu da saat 13.00'te sahnelenecek.

Her hafta yenilenen konsepti ile çocukların neşe dolu saatler geçirmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan atölyelerin bu haftaki konsepti, 'Mutlu Yıllar Çerçevesi Tasarlama Atölyesi'. Tiyatro oyunlarının ardından düzenlenecek olan atölyede çocuklar, yaklaşan yılbaşına özel olarak hazırlayacakları çerçeveleri rengarenk boyayıp süsleyecek, yılbaşında sevdiklerinize hediye edebilecekler. 14.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek 'Mutlu Yıllar Çerçevesi Tasarlama Atölyesi'nde, çocuklar hem eğlenecek hem de el becerilerini geliştirecek.


Mutlu Yıllar, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:00 Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Haber
12:00 İstanbul'da yağlı tabloyu andıran gün batımı - Haber
12:00 Sivas'ta kar ve sis etkili oldu - Haber
11:55 Alanya'da Karapınar yoluna kış bakımı - Haber
11:55 Başkan Şayir muhtarlarla buluştu - Haber
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:24 Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
18.12.2019 12:01:32