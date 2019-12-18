'Mutlu Yıllar Çerçevesi' çocuklardan

Trump Alışveriş Merkezi'nin özel çocuk katında bu hafta sonu yine birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

21 Aralık Cumartesi günü 'Her Şey Elimizde', 22 Aralık Pazar günü ise 'Sportmen Kral' adlı tiyatro oyunları Trump Çocuk Katı Sahnesi'nde sergilenecek. Her iki tiyatro oyunu da saat 13.00'te sahnelenecek.

Her hafta yenilenen konsepti ile çocukların neşe dolu saatler geçirmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan atölyelerin bu haftaki konsepti, 'Mutlu Yıllar Çerçevesi Tasarlama Atölyesi'. Tiyatro oyunlarının ardından düzenlenecek olan atölyede çocuklar, yaklaşan yılbaşına özel olarak hazırlayacakları çerçeveleri rengarenk boyayıp süsleyecek, yılbaşında sevdiklerinize hediye edebilecekler. 14.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek 'Mutlu Yıllar Çerçevesi Tasarlama Atölyesi'nde, çocuklar hem eğlenecek hem de el becerilerini geliştirecek.