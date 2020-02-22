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Mutlu Yüzler Projesi devam ediyor

Mutlu Yüzler Projesi kapsamında yapılan faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08Mutlu Yüzler Projesi devam ediyor
Mutlu Yüzler Projesi kapsamında yapılan faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

Arzu Bayram Eser Koordinatörlüğünde yürütülen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında il genelindeki okullarda seminer düzenleyerek, gençlere engel gruplarını tanıtmak, onları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ilk seminerlerini Sağnak Koleji öğrencilerine veren proje ekibi, okul dönemi boyunca birçok okulda bu seminerleri vererek gençlere engelleri birlikte aşalım diyecekler. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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