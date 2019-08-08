Kırşehir
'de çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet tedbirleriyle ateşli silahla yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmeye çalışılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye
'de her yıl 700 kişi meskun mahalde ateş etme sonucu vurularak yaşamını yitiriyor ve 10 bin kişi de ateşli silahlarla yaralanıyor.
Kırşehir'de ise bu olayların yaşanmaması için çarşı ve mahalle bekçileri emniyet tedbirleri kapsamında olumsuzlukların önüne geçiyor.
Kentte bazı düğünlerin kapalı mekanlar yerine mahallelerde ikamet çevrelerinde sokak düğünü şeklinde yapılması nedeniyle, bu düğünlerde çıkması muhtemel olay ve ateşli silah kullanımı bekçiler, aracılığıyla engelleniyor. Mahallelerde devriye gezen bekçiler, düğünleri ziyaret ederek, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususunda uyarılarda bulunuyor. Bekçiler düğünleri ziyaretlerinde "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişleri de teslim ederek, katılımcılara farkındalık oluşturuyor.
Kırşehir'de sokak düğünlerinde asayiş ve trafik açısından meydana gelen sorunların çözülmesine de katkı veren bekçiler, polis memurları ve motorize ekiplerle koordineli olarak hareket ediyor.