Mutluluğu Huzurevinde Buldular

Adana
'da huzurevinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen 58 yaşındaki bedensel engelli Huriye
Dalkılıç ile 65 yaşındaki Mehmet Celiloğlu evlendi.
Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 yıldır kalan Mehmet Celiloğlu ile 3 yıl önce tanıştığı bedensel engelli Huriye Dalkılıç hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çukurova
Belediyesine başvurarak nikah için gün alan çift, yakınlarının ve huzurevi sakinlerinin katıldığı törenle dünyaevine girdi.
Çiftin nikah şahitliğini eski bakan İmren Aykut
ve Vali Mahmut Demirtaş
'ın eşi Beyhan Demirtaş yaptı.
Aykut, çiftin hayatlarını birleştirmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah çok uzun süreli bir mutluluk olur" dedi.
İmren Aykut, daha sonra evlilik cüzdanını Huriye Dalkılıç'a verdi.
Törene eşinin ittiği tekerlekli sandalyeyle geldi
Nikaha eşinin ittiği tekerlekli sandalyeyle gelen Huriye Dalkılıç, gazetecilere, Mehmet Celiloğlu ile huzurevinde tanıştıklarını kaydederek, "Daha sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü. Onu seviyorum." diye konuştu.
İkinci kez evlenen Celiloğlu ise Dalkılıç'la evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Nikah töreninin ardından çiftin yaşamını sürdüreceği huzurevinde düğün yapıldı.
Adana,Huriye