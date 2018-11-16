Mutluluğun Formülü, Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde Anlatıldı

Beylikdüzü'nde yaşayan akademisyen, bilim insanı ve eğitmenlerle vatandaşları buluşturmayı amaçlayan Beylikdüzü Belediyesi, 'Yaşar Kemal Kütüphanesi Akademik Eğitim Programı' ile her yaşa hitap eden nitelikte düzenleyeceği seminer ve atölye etkinliklerine 'Empati ve Mutluluk' semineriyle start verdi. Beylikdüzü'nde yaşayan akademisyen, eğitimci ve bilim insanlarının 'gönüllülük" esasıyla kütüphanelerde, ilçe halkına akademik eğitimler vereceği projenin ilk seminerinde, mutsuzluk duygusunun temelinde kişinin yeterince anlaşılamamasının yattığına dikkat çekildi.

BAKKALOĞLU: EMPATİDE İLETİŞİME AÇIK OLMAK VE GÜVEN ÖNEMLİ

Seminerde yaptığı konuşmada, iletişim ve empati için iki kişinin de iletişime açık olmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakkaloğlu, "Doğru bir iletişim kuramadığınız biriyle empati yapabilir misiniz? Yanlış anlaşılmalar olur, çatışmalar olur. Yine güvenmediğiniz birini anlayabilir misiniz? Güven ilişkisi olmazsa empati de olmaz." şeklinde konuştu.

"KENDİNİZE ŞEFKAT GÖSTERMEYİ DE UNUTMAYIN"

Empatinin diğer insanlara karşı ne hissedildiğiyle, ne kadar şefkatli ve anlayışlı olunduğuyla ilgili bir kavram olduğuna vurgu yapılan seminerde, katılımcılara "Kendinize şefkat göstermeyi de ihmal etmeyin. Başkalarına gösterdiğiniz anlayışı kendinize de göstermeyi unutmayın." uyarısında bulunuldu. Seminerin sonunda, Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar, Bakkaloğlu'na çiçek takdim etti.