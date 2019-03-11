Mutluluğun Yolları Keşfedildi

5. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali, 3 gün boyunca süren workshop ve seminerler, 70 ayrı mutluluk eğitimiyle tamamlandı. Mutlu olmayı öğrenmek isteyenler, mutluluk için yeni yollar arayanlar farklı içeriklerle zihin, ruh ve bedenlerine şölen yaşattılar.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Dr. Timur Yılmaz, Doç. Dr. Tayfun Doğan, Doç. Dr. Korkut Ulucan, Uzm. Dr. Ender Saraç, bütünsel sağlık & ayurveda uzmanı Ebru Şinik, oyuncu & tiyatro sanatçısı Kalust Şalcıoğlu, oyuncu Şebnem Özinal gibi birçok değerli ismin yer aldığı festival katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Mutlu Kadın, Mutlu Dünya"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açarak, 8-9-10 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye'den önemli uzman ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen festival, hem akademik dünyadan hem kişisel gelişim dünyasından alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Festivalin son gününde de zihin ruh beden çarkı için önemli eğitimler vardı. Festivalin 3. gününde gerçekleşen etkinliklerde; Dr. Ümit Aktaş beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerini farklı açılardan ele aldığı "Mutluluk Kürleri" seminerinde katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Aktaş sindirim sistemi, glütensiz beslenme, gezen tavuk, süt üretimi ve doğru tüketim, besinlerdeki GDO tehdidi ve sağlığa etkileri hakkında pek çok bilgi paylaştı. Doç. Dr. Önder Kavakçı "EMDR Tekniği ile Travma Terapisi", Bennu Gerede "PSYCH-k ile Bilinçaltına Bakış", Altan Gördüm & Nazlı Çevik Azazi & Gülşah Elikbank "Sanat ve Mutluluk", Rıfat Yüzüak "Sil Makyajını!", Işıl Gence "Dişi ve Eril Enerji Dengesi", Psikolojik Danışman Soley Sezgin Akten "Psikolojik Oyunlar" başlıklı konuşmaları ile katılımcılarla bir araya geldi.

Bu yıl programa dahil olan çocuk atölyeleri ise festivale farklı bir renk kattı. Özellikle anneler çocuklarını bu atölyelere bırakıp, istedikleri seminerleri takip edebildi. Çocukların ebeveynleriyle beraber katıldıkları Beslenme Uzmanı Ayça Kaşıkçı'nın "Çocuğumla Beraber Öğrenerek Besleniyorum" seminerinde paketli gıdalardaki tehlikeler, katkı maddeleri anlatıldı, çocukların soruları cevaplandı. "Yüzmeyi Seviyorum-Müzikli İnteraktif Çocuk Tiyatrosu" ve "Dans ve Hareket Terapisi" da çocuklara farklı dünyaların kapılarını açtı.

Etkinliğin kapanışı Peter Hess Akademi'nin "Evrenin Sesi" grubunu ses meditasyonu performansı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler