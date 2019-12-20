Mutluluk ile depresyon arasında arafta

Birçok kişi, duygularını uçlarda yaşayabilir. Ancak durum kontrol edilemez boyutlara geliyorsa, kişi mutlu hissediyorken bir anda kendini dipte buluyor, intihar edecek kadar depresif hissediyorsa sınırda kişilik bozukluğundan söz edilebilir.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Genç erişkinlik döneminde başlayan, kendilik algısında tutarsızlıklar ve ani dürtüsel davranışlarla karakterize olan borderline sınırda kişilik bozukluğu, nüfusun % 2-3'ünü etkilemektedir. Ciddi ve karmaşık hastalık olan borderline kişilik bozukluğunun temel özelliği, kişiler arası ilişkiler ve kişinin kendine dair sahip olduğu fikirlerle ilgili istikrarsızlık halidir. Bu psikolojik rahatsızlığa sahip kişiler; ilişkilerinde, duygularında, düşüncelerinde, davranışlarında ve hatta kimlik algısında kararsız kalır.İç dünyalarında her zaman bir karmaşa hakimdir. Duygularını kontrol etmekte zorlanır ve bir kaosun içinde oradan oraya savrulurlar.

Belirtileri nelerdir?

Kimlik karmaşası

Terk edilme korkusu,

Yalnız kalma korkusu,

Kendini sürekli boşlukta hissetme,

Dengesiz ilişkiler,

İlgi çekmek için kendine zara verebilme,

Karşısındaki kişiyi manipüle etme,

Öfkesini kontrol edememe,

Ani öfke patlamaları sonrasında pişmanlık hissetme.

HER ZAMAN GELGİTLİ BİR RUH HALLERİ VARDIR

Ruh halinde aşırı tutarsızlıklar yaşayan bu kişiler, küçük nedenleri büyük birer soruna dönüştürebilir çünkü duyarlılıkları üst seviyededir. Sorun olmayacak günlük olaylar, yoğun reaksiyonları tetikleyebilir. Üstelik sakinleşmek çok zordur ve bu gelgitli ruh hali yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Kişinin sağlıklı düşünüp hareket etmesine engel olan bu yoğun duygu durumu, sosyal ilişkilere de zarar verebilir. Çünkü borderline kişilik bozukluğu olan insanlar istikrarsız ilişkilere,tepkisel ruh haline ve dürtüsel davranışlara sahiptir. Bu durum ilişkilerde dikiş tutturmamalarına yol açtığı gibi mevcut ilişkilerin de bozulmasına yol açar.

MÜKEMMEL VE DEĞERSİZLİK ARASINDA BİR YERDE…

Borderline kişilik bozukluğuna sahip kişiler kendilerini algılamak konusunda oldukça kararsızdır. Sürekli bir gelgit yaşarlar. Nasıl biri oldukları ve nasıl göründükleriyle ilgili fikirleri sürekli değişir. Kendisini güzel, başarılı biri gibi hissederken birden değişkenlik göstererek kendisini çok önemsiz biri olarak algılayabilir. Üstelik sadece kendilerini değil başkalarının algılamalarına da yansır. Çok değer verdiği bir kişi, bazı durumlarda ona hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bu durum yalnız kalma korkusunu besler. Yalnızlığa tahammülleri yoktur ve hayatlarındaki insanları kaybetmemek için elinden geleni yaparlar. Aynı karşılığı görmediklerinde ise o çok sevdikleri kişi nefret ettikleri kişiye dönüşür.

DEPRESYONA KARŞI MEYİLLİDİRLER

Borderline kişilik bozukluğuna sahip kişiler, depresyona karşı meyillidir. Çünkü hangi duyguyu ne zaman yaşayacaklarını bilemedikleri gibi, tüm duyguları en uçta hissederler. Duygularındaki iniş ve çıkışlar yanlış şeyler yapmasına yol açabilir. Çok büyük tepkiler verdikleri olaylar karşısında sonradan pişmanlık duyarlar. Bu durumu düzeltemeyeceklerini düşündükleri için sığındıkları liman depresyon olur. Çevrelerine karşı duydukları öfke bir anda kendilerine döner ve ağır bir depresyon yaşayabilirler.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Borderline kişilik bozukluğu için son zamanlarda psikoterapi yöntemi uygulanmaktadır. Psikoterapi bireysel veya grup bazlı olabilir, oturumlar birkaç ay sürebilir ya da özellikle kişilik bozuklukları için ise, birkaç yıl sürebilir. Ancak hastanın tedaviyi hatta terapisti reddetme riski vardır. Yani bu süreç zorlu ve sabır gerektiren bir döneme dönüşebilir.