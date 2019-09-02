Mutmain ne demek? Mutmain anlamı TDK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Salda Gölü hakkında ''mutmain oldum'' demesi üzerinde 'Mutmain ne demek' sorusu araştırılıyor. İslam dinine özgü bir kavram olan Mutmain anlamı ve daha fazlası haberimizde…

MUTMAİN NE DEMEK?

Erdoğan'ın "Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. '' sözleriyle Salda Gölünün eşsiz güzelliğini anlatmasıyla mutmain kelime anlamı merak konusu oldu.

Mutmain, birİslam dini terimidir ve inanmış, gönlü kanmış, emin olan anlamına gelir.

Rad suresinin 28'inci ayeti kerimesine göre: "Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb."

"Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?"