Muttaş, 2 Milyon 512 Bin Yolcu Taşıdı

Muğla
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılı Temmuz ayında başlatılan havaalanı taşımacılığında MUTTAŞ ile bugüne kadar,
30 modern araçla Muğla'nın 2 havaalanından 2 Milyon 512 Bin yolcu taşındı. Menteşe
Otogar-Milas- Bodrum
Havaalanı, Bodrum Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Marmaris
Otogar- Dalaman
Havaalanı, Datça
Otogar-Dalaman Havaalanı, Fethiye
Otogar-Dalaman Havaalanı'na karşılıklı seferlerle hizmet veren MUTTAŞ, yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. MUTTAŞ ile havaalanlarına 2018 yılı Temmuz ayında 88 Bin 697, Ağustos ayında ise 91 Bin 395 yolcu taşınırken, Eylül
ayında 79 Bin 688 yolcu taşındı.
Belediyeden yapılan açıklamada, iki havaalanındaki ihtiyaca göre başlatılan havaalanı taşımacılığı MUTTAŞ ile vatandaşların uçakla seyahati daha çok tercih etmeye başladıkları belirtildi. - MUĞLA
Muğla
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29