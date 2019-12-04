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MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı

Muğla genelinde gerçekleştirdiği ulaşımda dönüşüm projesi ile birincilik ödülü alan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı.

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:35MUTTAŞ Muğla'nın 3 katı yolcu taşıdı
genelinde gerçekleştirdiği ulaşımda dönüşüm projesi ile birincilik ödülü alan ve diğer belediyeler tarafından örnek alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı. 2014 yılı Temmuz ayında vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası kurulan MUTTAŞ havaalanı taşımacılığı ile Muğla'da 3 Milyon 237 bin yolcuya hizmet verdi.

İki havaalanına sahip iki ilden biri olan Muğla'da Bodrum-Milas ve Dalaman havaalanlarına 30 araçla hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz ve kış tarifeleri ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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