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Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek

DOST veya müttefik devletlere verilecek hibe limiti 20 milyon lira olarak belirlendi.

25.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:07 Müttefik ülkelere 20 milyon lira hibe verilecek

DOST veya müttefik devletlere verilecek hibe limiti 20 milyon lira olarak belirlendi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararına göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, 2020 yılında anlaşma imzalanmaksızın verilecek mal ve hizmetlerin parasal sınırı 20 milyon lira olarak tespit edildi. Verilecek mal ve hizmetler arasında şunlar yer alıyor: Silah, mühimmat, yiyecek-içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim-kuşam malzemeleri, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve malzemeleri, televizyon, büro cihazları, yedek parçalar.



Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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