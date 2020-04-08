Mutullah Yolbulan mezarı başında anıldı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.
08.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:46
Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında KAREMİR üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Özçelik-İş Sendikası yöneticilerinin yer aldığı anmada, Mutullah Yolbulan ve eşi Halide Edip Yolbulan için Kur'an-ı Kerim okundu.
1930 Kayseri doğumlu olan Yolbulan, 2018 yılında 88 yaşında vefat etmişti. - KARABÜK
Kaynak: İHA