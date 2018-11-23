Muvazzaf Askerlere 6 İlde Fetö Operasyonu

İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içindeki yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bu sabah başlayan operasyonların sürdüğü belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında görevde olan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında, yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için, İzmir merkezli olarak Siirt
, Ankara
, Çanakkale
, İstanbul
ve Diyarbakır
'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonların halen devam ettiği kaydedildi. - İzmir