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Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

11.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:10Muvazzaf askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen merkezli operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için operasyon düzenlendiği belirtildi. TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından ardışık arama/kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi/belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, 1 istifa subay, 1 emekli astsubay, 5 askeri öğrencilikten atılan, 2 başka kurumda çalışan ve KHK ile ihraç edilen 2 öğretmen olmak üzere toplam 22 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 Kasım 2019 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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