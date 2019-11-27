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Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

Giresun'da "uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma" suçundan cezaevinde yatan müvekkilini ziyarete giden avukat, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:09

'da "uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma" suçundan E Tipi Kapalı Cezaevinde yatan müvekkilini ziyarete giden avukat, "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı. Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜVEKKİLİ İÇİN GİTTİ KENDİSİ DE TUTUKLANDI

Edinilen bilgilere göre, E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu bulunan O.H., avukatı ile görüşmek istedi. Avukat G.Y.'nin müvekkili ile görüşmek için gittiği cezaevinde GBT sorgusunda "dolandırıcılık" suçundan arandığı ortaya çıktı.

G.Y. cezaevi jandarması tarafından bekleme odasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y., Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat G.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Müvekkili ile görüşmeye giden avukat

Uyuşturucu Ticareti, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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